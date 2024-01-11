محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة الحجاز

تابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال تنفيذ شبكة تجفيف المياه الجوفية والسطحية بمنطقة الحجاز "الكيلو ٢" بمركز ومدينة الإسماعيلية، والتي يجرى إنشائها بناء على تصديق محافظ الإسماعيلية للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالقرية.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن مشروع إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بمنطقة الحجاز تبلغ التكلفة التقديرية له في مرحلته الأولى ٣٤ مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية، وتنتهي الأعمال في ٣١ مارس المقبل، ويمتد في مرحلته الأولى بطول ١٠ كيلومترات خطوط انحدار وغرفة تجميع رئيسية تعمل من خلال طلمبتى رفع للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة، مضيفًا بالاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري والطرق الرئيسية المتفرعة منه، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد، وربطها بمحطة المياه العكرة.

وأكد الشيمى تكليف محافظ الإسماعيلية لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة بإجراء مقايسة لاستكمال باقي التوسعات بالمنطقة باعتبارها امتداد عمراني لمدينة الإسماعيلية، وتقع في الحيز العمراني لمركز ومدينة الإسماعيلية.

ووجه محافظ الإسماعيلية باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالحجازوإنشاء أسوار بمحيط البيارة الرئيسية لشبكة التجفيف ووضع أغطية محكمة عليها ولوحة تحكم كهربائية حفاظًا على أرواح المواطنين واتباع كافة الإجراءات الخاصة بالسلامة المهنية أثناء تنفيذ كافة الأعمال.

كانت الأعمال قد بدأت في مايو الماضى بالدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد وبدء إنشاء شبكة التجفيف، واستخدام المياه الجوفية والسطحية الناتجة عن أعمال الشفط والتجفيف في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣.