تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية الصادرة، اليوم الخميس، تراجع صافي الإيرادات المالية من صادرات النفط والغاز الطبيعي بنحو الربع خلال العام الماضي، بما يعكس انخفاض أسعار الخام العالمية، والتراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

وذكرت الوزارة أن الدولة الروسية حصلت على 8.82 تريليون روبل (99.3 مليار دولار) من خلال الضرائب على قطاع النفط والغاز خلال العام الماضي بانخفاض نسبته 24% عن العام السابق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن تدفقات البترودولار إلى روسيا تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط الروسي في ظل تراجع الأسعار العالمية، وتشديد العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي ردا على الحرب الروسية الأوكرانية.

في الوقت نفسه أدى الانخفاض الحاد في صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب مع الدعم الحكومي السخي لقطاع النفط الروسي إلى اشتداد حدة تدهور الإيرادات بحسب الأرقام الرسمية.

ويشدد تراجع عائدات النفط والغاز الضغوط على الميزانية الروسية في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة زيادة الإنفاق العسكري خلال العام الحالي بنسبة 70% تقريبا، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث.

كما يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيادة الإنفاق الاجتماعي في إطار استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية خامسة في مارس المقبل.

وتراجع متوسط سعر نفط أورالز الخام الرئيسي للنفط الروسي بأكثر من 17% في العام الماضي إلى 62.99 دولار للبرميل، بحسب وزارة المالية.

ورغم ذلك ظل السعر أعلى من سقف سعر صادرات النفط الروسي الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلفائها في أواخر 2022، ويبلغ 60 دولارا للبرميل، بهدف الحد من إيرادات الحكومة الروسية وبالتالي تقليص قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.