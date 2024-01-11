محامية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل لا تستثني أحدا وحولت غزة إلى مقبرة للأطفال

قالت عديلة حاسيم عضو فريق الدفاع بجنوب أفريقيا في دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة، إن إسرائيل هاجمت وقتلت الفلسطينين في غزة برا وجوا وبحرا وارتكبت معظم صور الجرائم في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.

وأضافت أمام محكمة العدل الدولية: ليس من الضروري إثبات ان ما كل ما تقوم به إسرائيل في غزة يشكل خرقا لميثاق الإبادة الجماعية، لكن يكفي أن تثبت المحكمة أن بعض ما تقوم به إسرائيل يشكل خرقا لهذا الميثاق.

وأضافت: هذه الخروقات مفصلة في الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا بأن ما تقوم به إسرائيل يشكل خرقا للفقرة A2 من الميثاق بحسب ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكرت أن الفلسطينيين في غزة يُقصفون أينما ذهبوا وأينما لجأوا وحتى في محاولة فرارهم، كما تعرضوا للنزوح والتهجير القسري.

وشددت على أن غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال على حد وصف الأمم المتحدة، وفُرضت أوامر الإخلاء والتهجير من الشمال إلى الجنوب بدون تقديم أي مساعدة إنسانية مع قطع متطلبات الحياة عن قصد، بهدف تهجير الفلسطينيين وتدميرهم.

وتنعقد الجلسة اليوم في لاهاي وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.

وتخصص المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق جنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.

وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.