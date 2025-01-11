الري: تنفيذ 175 مشروعا للموارد المائية في الصعيد بتكلفة 22 مليار جنيه منذ 2022 حتى الآن

سويلم: تنفيذ مشروعات عديدة بالصعيد بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين



تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين ، ويبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها والتي تم نهوها منذ عام 2022 وحتى تاريخه 175 مشروعا بـ11 محافظة في صعيد مصر بتكلفة تقارب 24 مليار جنيه.

وأضاف سويلم، في تصر يحات له اليوم، أن المشاريع تتنوع بين أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وتأهيل الترع والمساقي خاصة بنطاق مراكز مبادرة "حياة كريمة"، وحفر الآبار الجوفية مع التوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي، وصيانة وتحديث نظم إدارة وتشغيل السد العالي.

وأوضح أنه تم إنهاء العمل بـ77 مشروعا، ويجري تنفيذ 98 مشروعا وبنسبة تنفيذها متوسطة حوالي 68.50%، وتتوزع تلك المشروعات على جهات الوزارة "مصلحة الري - هيئة الصرف - مصلحة الميكانيكا والكهرباء - هيئة السد العالي"، والتي تتكاتف جميعاً لتنفيذها.

وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بصعيد مصر، فيجري استكمال العمل على تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة زمام 1.60 مليون فدان في محافظات "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم – الجيزة" بنسبة تنفيذ 60%.

كما يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة بيانات ودعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في "جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ المشروع - موقف التنفيذ"، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث "جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها" ومتوسط إعداد المشروعات ونسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.