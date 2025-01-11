استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 3785 جنيها، بحسب بيانات منصة أي صاغة.



واستقر عيار 18 ليسجل 3244 جنيها، كما شهد عيار 24 استقرار عند 4325 جنيها، واستقر الجنيه الذهب عند 30280 جنيها.

وعالميا شهدت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي صعودا إلى أعلى مستوياتها مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يقيم المستثمرون كيف يمكن أن تؤثر سياسات الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة دونالد ترامب على الاقتصاد والتضخم الأمريكيين.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 2670.16 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 2689.50 دولار وفقا لوكالة رويترز.

وقال المحلل في "يو بي سي"، جيوفاني ستونوفو، إن الطلب على الملاذ الآمن يدعم الذهب بشكل متواضع، ويعوض الضغوط الهبوطية الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه من المرجح أن يستمر عدم اليقين في السوق مع تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وسيتم تنصيب ترامب في 20 يناير الحالي، ومن الممكن أن تؤدي التعرفات الجمركية المقترحة إلى إشعال حروب تجارية وتضخم. وفي مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يحقق الذهب، الذي يعد تحوطاً ضد التضخم، أداءً جيداً.