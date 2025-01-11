 جروتر يصل مصر لتولي تدريب حراس الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جروتر يصل مصر لتولي تدريب حراس الزمالك

أمير نبيل
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 1:28 ص | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 1:28 ص

وصل السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، تمهيداً للتواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي تولى المسؤولية في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر إلى القاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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