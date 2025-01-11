الري: نعمل على تطوير أجهزة الرصد والمتابعة للسد العالي على مدار 24 ساعة

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن السد العالي من أهم المنشآت المائية في مصر، خاصة وأنه استطاع أن يحمي مصر من الفيضان والجفاف على مدى عشرات السنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج «المحاور»، على فضائية «الشمس»، أن مصر تحتفل سنويًا بذكرى بناء السد العالي بكونه حدثًا شديد الأهمية.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة لصيانة السد العالي الذي يعتبر أهم مشروع مائي في مصر.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تطوير أجهزة الرصد والمتابعة للسد العالي بصفة مستمرة على مدار 24 ساعة، موضحًا أن السد العالي يُنظم مرور المياه وحماية مصر من الفيضانات العالية أو حالات الجفاف الشديدة.

واحتفلت مصر أمس الخميس، بمرور 65 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم 9 يناير 1960.

وقرار بناء السد العالى اتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

ولجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالى في عام 1958 ووضع حجر الأساس فى عام 1960.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع إنشاء السد العالى يعد أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات.

وأشار لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة.