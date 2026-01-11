إسرائيل تحض الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حضت إسرائيل، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال لقائه وزير الداخلية الألماني: «حان الوقت لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي».

Glad to meet again with a dear friend and a true friend of Israel - Germany’s Federal Minister of the Interior, Alexander Dobrindt, who is visiting Israel.

The Federal Minister will sign a joint declaration today between Israel and Germany along with @IsraeliPM Netanyahu on… pic.twitter.com/j4SjUucgxk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) January 11, 2026

ولوحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، السبت، بإمكانية إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات «الإرهابية»، في وقت تتصاعد فيه المواقف الأوروبية المؤيدة للاحتجاجات الإيرانية.

وقالت ميتسولا، إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب «الشعب الإيراني المنتفض» للمطالبة بالكرامة والحرية، معتبرةً أن المحتجين «سيغيّرون مجرى التاريخ».

وأضافت، في منشور على منصة «إكس»، أن المحتجين والسجناء السياسيين في إيران «بحاجة إلى الدعم»، وأن بإمكان أوروبا التحرك عبر تصنيف «الحرس الثوري» منظمةً إرهابية.

وحثت ميتسولا الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل من يدعم نظام طهران في قمع الاحتجاجات، قائلةً: «إيران ستتحرر».

وفي السياق نفسه، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن شوارع طهران ومدناً حول العالم «تصدح بخطوات الإيرانيات والإيرانيين المطالبين بالحرية»، مؤكدةً أن أوروبا «تقف بالكامل إلى جانبهم».

وأدانت فون دير لاين «بشكل لا لبس فيه» القمع العنيف للاحتجاجات المشروعة، مطالِبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت كاملة، واحترام الحقوق الأساسية. وحذّرت من أن المسئولين عن القمع «سيُذكرون في الجانب الخطأ من التاريخ».