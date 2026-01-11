يواصل قطاع المعاهد الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي النوعي «القراءة التأسيسية القرآنية»، لتدريب جميع معلمات رياض الأطفال إلى جانب معلمي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، في إطار التوسع في تنفيذ البرنامج بعد نجاح مرحلته الأولى.

وبدأت فعاليات التدريب في الشرقية من الخميس 8 يناير، ولمدة ستة أيام؛ هادفًا إلى تفعيل منهج القراءة القرآنية التأسيسية داخل المعاهد الأزهرية، وتمكين معلمي القرآن الكريم ومعلمات رياض الأطفال من أدوات التعليم القرآني الصحيح، بما يضمن إكساب الأطفال مهارات القراءة السليمة لنصوص القرآن الكريم منذ المراحل الأولى، وترسيخ النطق الصحيح للحرف القرآني في سن مبكرة.

ويأتي تنفيذ البرنامج في ظل التعاون المشترك والتكامل المؤسسي بين إدارات قطاع المعاهد الأزهرية المختلفة، ممثلة في الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، والإدارة العامة لرياض الأطفال، وإدارة التدريب، بما يعكس رؤية القطاع في توحيد الجهود والارتقاء بالأداء التربوي والتعليمي، خاصة في المراحل التأسيسية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن إشراك معلمات رياض الأطفال في البرنامج يأتي إيمانًا بدورهن المحوري في بناء التأسيس اللغوي والقرآني للطفل الأزهري، مشيرًا إلى أن التكامل بين معلم القرآن ومعلمة رياض الأطفال يُعد الأساس الحقيقي لنجاح مشروع القراءة التأسيسية.

كما أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي والمشرف على تنفيذ البرنامج، أن التدريب يتم وفق خطة متكاملة أُعدّت بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم والإدارة العامة لرياض الأطفال، وتحت إشراف إدارة التدريب، بما يضمن تحقيق الأثر الفعلي للتدريب داخل قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية.

وبدوره اعتبر الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم أن البرنامج ليس تدريبًا مهنيًا تقليديًا فحسب، بل مشروع تربوي متكامل يهدف إلى بناء أساس قرآني ولغوي سليم للطفل الأزهري، من خلال إعداد معلم ومعلمة قادرين على أداء رسالتهم التعليمية على الوجه الأمثل.

وفي تصريحات سابقة لـ"الشروق" أوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم أن مشروع "القراءة التأسيسية القرآنية" خلال مرحلته التجريبية انطلق في عدد من المعاهد المختارة في محافظتي القاهرة والمنوفية؛ ويُقاس مدى فعاليته شهريًا، مؤكدًا انه في حال نجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة سيتم تعميمه على المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن سبب إطلاق المشروع هو ملاحظة أن معظم المشكلات التعليمية الحالية سببها عدم قدرة الطلاب على القراءة والكتابة، فتم استهداف التوصل لطريقة تمكن الطالب إلى إتقان مهارات القراءة والكتابة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مما يسهل عليه تعلم الحساب، واللغة العربية، والتربية الدينية، وغيرها من العلوم.

وبين سلامة ان المشروع يُنفذ خلال الحصة القرآنية في مرحلتي رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي، لأن مدتها تتيح فرصة أكبر للتعليم، بواقع ثلاث حصصٍ شهرية فقط، حتى لا يطغى على الوقت الكامل للحصة القرآنية، أو يعطل خطة التحفيظ.

ويُنفذ البرنامج برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيه الدكتورمحمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومتابعة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية.