علاء عبد الغني: مرموش نقطة التحول في فوز مصر على كوت ديفوار

أشاد علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، بأداء منتخب مصر خلال مواجهته أمام منتخب كوت ديفوار، مؤكدًا أن عمر مرموش شكّل نقطة التحول الأبرز في المباراة، وكان له دور مؤثر في تغيير شكل وأسلوب لعب الفراعنة خلال اللقاء.

وأوضح عبد الغني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، أن طريقة لعب منتخب مصر أمام ساحل العاج كانت ناجحة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أحسن التعامل مع مجريات المباراة، سواء على المستوى التكتيكي أو في قراءة المنافس داخل أرض الملعب.

كما أكد نجم الزمالك السابق أن اختيارات حسام حسن لتشكيل منتخب مصر كانت موفقة، لافتًا إلى أن لاعبي كوت ديفوار ظهر عليهم التوتر والخوف من خطورة محمد صلاح وعمر مرموش، وهو ما منح لاعبي المنتخب المصري أفضلية واضحة وفرض شخصية الفراعنة طوال فترات اللقاء.