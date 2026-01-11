ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط 3 أطنان من ملح الطعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع في الأسواق والغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وبدون فواتير ضريبية، بمركز المحلة الكبرى.

وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة تموينية بمركز المحلة الكبرى من ضبط 3 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو تاريخ الصلاحية، وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع غير مرخص.

وتم التحفظ على المضبوطات، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، كما تم تحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتتولى شؤونها.