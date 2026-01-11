كييف تعلن إسقاط 125 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 125 من أصل 154 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شرق وجنوب البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 154 طائرة مسيرة من طرازي "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وكورسك وأوريول وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان: "اليوم الأحد، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 125 طائرة مسيرة في شرق وجنوب البلاد".

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و218 ألفا و940 فردا، من بينهم 1130 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11541 دبابة، و23885 مركبة قتالية مدرعة، و35952 نظام مدفعية، و1598 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1269 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و104068 طائرة مسيرة، و4137 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و73644 من المركبات وخزانات الوقود، و4039 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.