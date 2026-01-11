الداخلية السورية: القبض على محرض على العنف والفوضى في اللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، القبض على شخص لتحريضه على العنف والفوضى والخطابات الطائفية في محافظة اللاذقية .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، "تمكّنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة، وذلك بعد ثبوت تورّطه في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات الأخيرة، واستهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى إطلاق دعوات طائفية تحريضية، بما يشكّل تهديداً واضحاً ومباشراً للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

وأضافت الوزارة: "أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور استغل صلة قرابته بخاله المدعو عماد الأسد، فضلاً عن موقعه السابق في قسم الإنشاءات العسكرية خلال فترة حكم النظام البائد، لتسهيل إدارة شبكات متخصّصة في تجارة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع عدد من الضباط".

كما تبيّن أنه "عقب سقوط النظام البائد، ظهر كأحد المحرّضين الرئيسيين ضد الدولة الجديدة، مطلقاً خطابات طائفية تحريضية ودعوات للانقسام، ومستهدفاً خلال الاحتجاجات عناصر الأمن، وداعياً بشكل مباشر إلى الاعتداء عليهم".

ووفق الوزارة، "أُحيل المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".