صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بوجود 8 آلاف فرصة عمل متنوعة في الفيوم بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من يريد التقديم؛ عليه التوجه لمكتب القوى العاملة داخل محيط المحافظة للتقديم بها، مضيفًا ان الدولة خلال السنوات الماضية اطلقت يد جهاز تنمية المشروعات بقوة عن طريق تمويل المشروعات والقروض المتناهية الصغر.

وأضاف «الأنصاري»، أثناء حواره مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، اليوم الثلاثاء، أن جهاز تنمية المشروعات نفذ العام الماضي مشروعات بقيمة تتخطى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى تخليق أكتر من 25 ألف فرصة عمل.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن بحيرة قارون بها أملاح وعناصر نادرة من المعادن النفيسة، مؤكدًا

التعاون بين المحافظة ووزارات البيئة والري والإسكان؛ لإعادة التوازن البيئي لها، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء.

وأوضح المحافظ أن المشهد حول منطقة السواقي «مشهد لا يليق»، على حد وصفه، وأن هناك خطة لتطوير هذه المنطقة، مؤكدا أيضًا انتهاء الحالة العشوائية المحيطة ببحر الفيوم خلال عام، وأنه سيتم توفير أماكن بديلة للعشوائيات.

https://youtu.be/xrC0A_Fv6VE