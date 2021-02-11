حفتر يؤكد للمنفي دعمه للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الليبية

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، حيث أكد دعمة للمجلس وحكومة الوحدة الليبية.

وتم خلال اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد المشير حفتر على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات، بحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

كما أكد المشير حفتر على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.

كان المنفي قد وصل أمس إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي قادما من اليونان، وذلك في أول زيارة يجريها بعد انتخابه.

وكان في استقباله بصالة المطار المجلس التسييري لبدية بنغازي، وعدد من ضباط القوات المسلحة والأعيان، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.

وكان المنفي، صرح أمس، بأنه "بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولم شمل الأهل". وقال المنفي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا"، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات.

ويتألف المجلس الرئاسي الجديد من محمد المنفي رئيساً وعضوية عبدالله اللافي وموسى الكوني، فيما يترأس عبدالحميد دبيبة الحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان المنفي تعهد فور انتخابه بأن يكون المجلس الرئاسي ممثلا لكل الليبيين، دون تمييز أو إقصاء، مجددا التزامه بمواعيد الانتخابات في ديسمبر المقبل، وإنجاز المصالحة الوطنية.