رئيس مجلس إدارة شركة القلعة يزور مجمع التمور ومصنع الخزف ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد

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قام الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارة لمجمع تمور المحافظة، على هامش زيارة هيكل للمحافظة اليوم الخميس؛ لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة يرافقه عدد من رؤساء الشركات المنفذة.

وتفقد هيكل، خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف ومشروع ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية الملحق بالمجمع الذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه.

كما شملت الجولة زيارة مصنع الخزف والفخار، بالمنتجات المعروضة التي تعكس التراث والطابع الواحاتي الأصيل للمحافظة.

واختتمت الجولة بزيارة مركز دكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة الحكومى، حيث أشاد هيكل والوفد المرافق بالمركز والخدمات المقدمه به، بعد تطويره بأحدث الأجهزة والمعدات بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه لخدمة أصحاب الهمم من المحافظة والمحافظات المجاورة.