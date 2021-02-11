الجيش اللبناني يوقف 324 شخصاً من جنسيات مختلفة في يناير الماضي

أوقفت وحدات الجيش اللبناني 324 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال يناير الماضي لتورطهم في جرائم متعددة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن الموقوفين اقترفوا جرائم " الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة، وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، بحسب البيان، 78 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعددًا من أجهزة الاتصالات.

وسُلم الموقوفون مع المضبوطات" إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".