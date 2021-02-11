ارتفاع التدفقات النقدية الشهرية لصناديق الاستثمار المشترك في بولندا لأعلى مستوى منذ 2013

أظهر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لغرفة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في بولندا، اليوم الخميس، وصول قيمة التدفقات الاستثمارية من الأفراد إلى صناديق الاستثمار المشترك البولندية خلال شهر يناير الماضي إلى 9ر4 مليار زلوتي بولندي (32ر1 مليار دولار) وهو أعلى مستوى شهري لها منذ 2013.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع قيمة الأصول التي تديرها صناديق الاستثمار المشترك البولندية بنهاية يناير الماضي بنسبة 6ر1% شهريا غلى 4ر285 مليار زلوتي.



واتجه الجزء الأكبر من التدفقات النقدية إلى الاستثمار في أوراق الدين لتصل قيمة الأصول المستثمرة في هذه الأوراق إلى 5ر115 مليار زلوتي بزيادة شهرية نسبتها 2ر3%.



وزادت الأصول المستثمرة في الأسهم بنسبة 6ر2% شهريا إلى 5ر27 مليار زلوتي.