التحالف العربي يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

دمر التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الخميس ، طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة ليرتفع عدد الطائرات التي تم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ثلاث بعد أن دمرت أمس خمس مفخخات حوثية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف أن الطائزة أطلقت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه خميس مشيط ( جنوب غرب ) المملكة".

وكان التحالف أعلن الأربعاء السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها جنوب غرب المملكة نتيجة استهداف الحوثيين.

وتمكنت قوات التحالف المشتركة الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) "أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".