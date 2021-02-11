البحرين تدين استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي تجاه مدينة (خميس مشيط) بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصدي قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها بحزم للاعتداءات الحوثية الآثمة.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة الانباء البحرينية اليوم الخميس، تضامن البحرين مع السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.