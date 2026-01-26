بري: نتمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التمسك باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم".

وقال بري، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، نشرته اليوم الاثنين: "موقفنا معروف بأننا ملتزمون بل متمسكون باتفاق وقف الأعمال العدائية، كما أننا متمسكون بلجنة (الميكانيزم) بشكلها ومضمونها".

وأضاف بري أن "لجنة الميكانيزم هي أصلا منبثقة من اتفاق وقف الأعمال العدائية، وللبنان مصلحة فيها لوقف العدوان، أي أن مهمتها تنفيذ الاتفاق ومراقبة التنفيذ ومنع الخروقات والاعتداءات، ولكن إسرائيل من الأساس تريد نسف هذه اللجنة بالرغم من أدائها السلبي وعدم قيامها بالدور المناط بها كما يجب".

يذكر أن لجنة "الميكانيزم"، برئاسة جنرال أمريكي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، تتولى الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولم تلتزم به إسرائيل، حيث لا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.