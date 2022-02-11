بني سويف: إزالة 137 تعديا خلال الأسبوع الأول من ثاني مراحل الموجة 19 لحملات إزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذ المرحلة الثانية منها، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة 21حالة تعد على مساحة إحمالية تزيد عن 10 قراريط أرض زراعية، منذ بدء المرحلة الثانية الأحد الماضي وحتى اليوم،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 137حالة.

جاء ذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، فبراير ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري إلى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل.