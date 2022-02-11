العين يفوز على الإمارات ويعزز صدارته للدوري الإماراتي

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عزز فريق العين صدارته للدوري الإماراتي بفوزه على مضيفه الإمارات 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل النصر مع العروبة 1 /1.

وسجل أهداف العين دانيلو أربوليدا وأحمد برمان ولابا كودجو في الدقائق 27 و62 و71.

ورفع العين رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام الوحدة، وتوقف رصيد الإمارات عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل النصر مع مضيفه العروبة 1/1.

وتقدم النصر بهدف سجله سياستيان تاجليابو في الدقيقة 38 وتعادل العروبة عن طريق يوسف خلفان ناصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع العروبة رصيده على تسع نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.