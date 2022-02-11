لا يزال تريند الأغلفة الموازية الذي أطلقه المترجم محمد الفولي منذ أيام تزامنا مع نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب، حين نشر أول مجموعة أغلفة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.



بدأ التريند عندما سخر الفولي من ترجماته، بالجمع بين لقطات من أفلام عربية تحمل طابعا كوميديا لتعبر عن موضوع هذه الرواية أو تلك الأخرى وعنوانها.



وبعد مرور أيام أصبح "أغلفة موازية" التريند الأكثر رواجا، حيث جرى تداول الصور الكوميدية وسط إعجاب القراء والمترجمين والمؤلفين.



كما حذا بعض مستخدمي تويتر حذو الفولي، حيث صمموا ملصقات موازية للعديد من الأفلام، فقاموا بتركيب صور من أفلام كوميدية على أسماء أشهر الأفلام العالمية.



وفيما يلي نعرض بعض من الصور التي ابتكرها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتريند الجديد.