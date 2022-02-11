قال الفنان راغب علامة، إنه لم يكن مكتشف الفنانة هيفاء وهبي، أثناء ظهورها معه في إحدى الحفلات في بداية مشواره الفني، مضيفًا: «هيفاء ليست مغنية، بل فنانة استعراضية».

وتابع خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن الفنانة هيفاء وهبي لا تستطيع الظهور على المسرح في حفل لايف للغناء أمام الجمهور، قائلًا: «هيفاء وهبي عندها كاريزما وذكية، وشيك في ملابسها، لكن مطربة لا، استعراضية نعم».

واستكمل، أن أداء هيفاء وهبي في التمثيل أفضل من الغناء، مضيفًا: «كنت أتمنى أن تكون الممثلة هيفاء وهبي عن أن تكون المغنية هيفاء وهبي، وبتعرض تتعامل مع الكاميرا لما بتمثل».

وأضاف، أن الغناء الشعبي يعتبر من أرقى أنواع الفنون لأن الغناء الشعبي يعبر عن الشعب والفنان أحمد عدوية هو المطرب الشعبي الأول، متابعًا: « بدأت بالغناء الشعبي في بداية مسيرتي الفنية كهاوي ثم تنقلت بين الفنون بطبقة صوتي.. ولو اتعرض عليا هغني بدون تردد».