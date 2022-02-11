غلق كلي جديد في شارع الهرم لتنفيذ محطة مترو الطالبية

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية إتجاه ميدان الجيزة، في ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفاق "المريوطية والعريش والمطبعة".

وأوضحت المحافظة، في بيانها اليوم، أنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمـال محطة مترو انفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من ٥٠٠ متر وبعرض مايقرب من ١٨ متر في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم ٦ محطات مترو أنفاق الخـط الرابع بشارع الأهرام.

وأشارت المحافظة، إلى أن فترة الغلق ستبدأ من اليوم وحتى انتهاء الأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية: استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" إتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم، والسير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة آخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، فضلا عن بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ومن جانبه، وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية باتخاذ اللازم نحو عدم السماح بأى إشغالات أو انتظار خاطئ للمركبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق السيولة المرورية بمسار الطريق.