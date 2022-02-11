بركان جبل إتنا في صقلية يثور لفترة وجيزة واستمرار حركة الطيران في مطار كاتانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثار بركان جبل إتنا بصقلية لفترة قصيرة، مساء أمس الخميس، فيما تدفقت الحمم البركانية في 3 مسارات لمئات الأمتار.

وأفاد المعهد الوطني لعلوم الجيوفيزياء والبراكين بأن عمود من الدخان تصاعد لنحو ثمانية آلاف متر.

وذكرت تقارير أن الثوران توقف مجددا، صباح اليوم، رغم أن سحابة من الرماد مازالت تنبعث من فوهة البركان.

وما زال حركة الطيران مستمرة من مطار كاتانيا الذي يقع عند سفح جبل إتنا.

وثار بركان إتنا عدة مرت العام الماضي، فيما تسببت سحب الرماد في أضرار طفيف بالقرى والبلدات القريبة. وعرقلت الثورانات أيضا حركة الطيران في مطار كاتانيا عدة مرات.