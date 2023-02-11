بنجلاديش ترسل مساعدة إنسانية إلى سوريا بعد الزلزال المدمر

أعلنت الحكومة في بنجلاديش، اليوم السبت، أنها أرسلت مساعدة إنسانية وأدوية إلى ضحايا الزلزال في سوريا.



وقال سليم حسين، المسؤول بوزارة إدارة الكوارث والإغاثة، إن طائرة شحن تابعة لسلاح الطيران محملة بخيام وبطانيات وملابس ثقيلة وأطعمة جافة وأدوية تبلغ زنتها نحو 11 طنا غادرت دكا متجهة لدمشق مساء أمس الجمعة.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، جرى أيضا إرسال فريق إنقاذ من 17 شخصا من سلاح الجو البنجلاديشي إلى شمال غربي سوريا.



وأرسلت بنجلاديش، يوم الأربعاء، مهمة بحث وإنقاذ إلى تركيا للبحث عن ضحايا الزلازل المحاصرين تحت الأنقاض.



وأضافت الوزارة، أن المهمة، بالإضافة إلى توزيع الأعمال الإغاثية، تساهم في جهود الإنقاذ بالتنسيق مع أنشطة الإنقاذ التركية الوطنية.



أودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة حوالي 24 ألفا و218 شخصا، فيما تم العثور على عدد قليل من الضحايا، أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من الزلزالين اللذين ضربا البلدين يوم الاثنين الماضي.



وفي تركيا وحدها، لقي 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم السبت.



ولقي 3553 شخصا آخرين حتفهم وأصيب 5276 في المناطق الخاضعة للحكومة السورية والمعارضة، حيث تباطأت المساعدات الدولية.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 4ر5 مليون شخص قد أصبحوا بلا مأوى.