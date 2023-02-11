فاركو يهزم البنك الأهلي في الدوري

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمود حمادة في الدقيقة الرابعة.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بحصول جابر كامل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 71، وإهدار كريم بامبو ركلة جزاء للبنك الأهلي في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة، يحقق فاركو الانتصار الثالث على التوالي تحت قيادة طارق العشري، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تستمر معاناة البنك الأهلي مع المدرب بابافاسيليو، ليتراجع للمركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 13 نقطة.