أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في بلاده إلى 21848 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 80104 شخصا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن الظروف المناخية القاسية تصعب عمليات الإنقاذ لكنها لن تعيق إغاثة المنكوبين، مؤكدا العمل على الانتهاء من رفع الأنقاض بأسرع وقت ومن ثم بدء عملية إعادة إعمار المدن.

وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ توقفت في شانلي أورفة اعتبارا من أمس الأول الخميس، وبدأت أعمال رفع الأنقاض، مؤكدا اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ونوه بأن هناك 460 ألف مواطن يقطنون المدارس والمؤسسات التعليمية، موضحا أنه سيتم العمل على دعم السكان ليتمكنوا من دفع الإيجارات.

وتعهد بأن بلاده ستخرج من هذه الكارثة كما تمكنّت سابقا من الخروج من كوارث سابقة.