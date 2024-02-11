تكريم حسام حسن في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا «صور»

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حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، على تكريم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ضمن أساطير الكرة الإفريقية قبل انطلاق المباراة النهائية من المسابقة.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري مساء اليوم الأحد، على ملعب إبيمبي الأولمبي، في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا 2023 قد أرسلت دعوة إلى حسام حسن، وذلك من أجل حضور المباراة النهائية للبطولة ضمن وفد أساطير الكرة الإفريقية.

ووقف حسام حسن مع أساطير القارة الإفريقية في ممر شرفي أثناء دخول كأس بطولة إفريقيا إلى أرضية ملعب إبيمبي، والذي حمله النجم الإيفواري ديديه دروجبا.