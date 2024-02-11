محمد الليثي يشارك في مسلسل «المعلم» مع مصطفى شعبان رمضان 2024

يشارك الفنان محمد الليثي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «المعلم»، بطولة الفنان مصطفى شعبان وباقة من نجوم الدراما الرمضانية.

ويقدم الفنان محمد الليثي الشهير بـ«مازو» دورًا جديدًا ومختلفاً، سيكون مفاجأة للمشاهدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي داخل سوق السمك.

مسلسل «المعلم«بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويذكر أن الفنان محمد الليثي قد شارك مؤخراً في مسلسل اللعبة «٣» بطولة هشام ماجد وشيكو كما شارك في مسلسل الفرح فرحنا مع الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، وميرنا جميل، ودينا محسن الشهيرة بـ وزيو.