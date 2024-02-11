وسط انتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات الباكستانية لعام 2024، أعلن كلا المرشحين رئيسا الوزراء الباكستانيان السابقان عمران خان المسجون حاليا، ونواز شريف فوزهما في وقت واحد بالانتخابات.

وفاز حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، بـ99 مقعدا على الأقل، متقدما على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف الذي فاز بـ71 مقعدا، فيما حل حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري في المركز الثالث، محققا أداء أفضل من المتوقع بحصوله على 53 مقعدا، وفقاً لتعداد الأصوات.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء لـ3 مرات، فوزه في الانتخابات العامة على منافسه القوي زعيم المعارضة المسجون عمران خان، لكنه أكد أن حزبه لم يحصل على أغلبية واضحة في مقاعد البرلمان، مما يجعله غير متمكن من تشكيل الحكومة بنفسه.

وبعدها، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق والمسجون حاليا عمران خان، فوزه بالانتخابات في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه بمنصة "إكس"، من داخل محبسه، حيث رفض إعلان منافسه نواز شريف الفوز في الانتخابات، داعيا أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.

ووفقا لما نقلته فضائية "العربية"، فيما تنتظر نتائج 66 مقعدا آخر وفي ظل وجود حزب مهم ثالث، يعد من السابق للأوان أن يعلن أي حزب انتصاره، وإذا لم يفز أي حزب بأغلبية مطلقة، فيمكن للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد أن يسعى تشكيل حكومة ائتلافية.

ولكن، كيف سجن رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق الذي أعلن فوزه من محبسه؟

وصل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق إلى منصبه في عام 2018، بعد فوز حزبه "حركة إنصاف الباكستانية" في الانتخابات، ولكن بعد مرور عامين من وصوله لمنصبه واجه خان احتجاجات بعد وصفه لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بالشهيد، حيث تعرض لانتقادات لتعاطفه مع طالبان مما جعل معارضيه يصفونه بـ"طالبان خان"، وفق ما نقلت شبكة الجزيرة القطرية.

وبحلول أبريل من العام 2022، صوت 174 نائبا في البرلمان الباكستاني من أصل 342 نائبا لصالح حجب الثقة عن حكومة خان، في جلسة استمرت حوالي 14 ساعة، واستقال خلالها رئيس البرلمان ونائبه.

ورغم أن خان اتجه بعدها لحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، في محاولة للحفاظ على منصبه، إلا أن المحكمة العليا الباكستانية أصدرت قرارا باعتبار التدابير التي اتخذها باطلة وتخالف الدستور، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد والتصويت على حجب الثقة.

ويواجه عمران خان النجم الرياضي السابق، البالغ 71 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة، حيث وجهت له أكثر من 150 تهمة، حيث اعتقل في مايو 2023 على خلفية التحقيق في القضايا المتهم بها.

• الحكم بسجنه وزوجته لبطلان زواجهما

قضت محكمة باكستانية، الأسبوع الماضي، بسجن عمران خان وزوجته لمدة 7 سنوات بعد إبطال زواجهما، في أحدث حكم ضد رئيس الوزراء الأسبق، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي".

وقضت المحكمة، بأن زواج خان الذي تم في عام 2018، من بشرى بيبي وهي معالجة روحية، كان غير إسلامي وغير قانوني، بعدما قدم الشكوى زوج زوجته السابق، الذي قال إن زواجها من خان كان احتياليا.

وخلصت المحكمة، إلى أن خان وبيبي تزوجا قبل انتهاء شهور العدة بعد طلاقها.

وبالإضافة إلى الحكم بالسجن 7 سنوات، فرضت المحكمة غرامة قدرها 500 ألف روبية على خان وبيبي.

• سرقة خان وزوجته هدايا للدولة

وقبلها ببضع أيام، أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن لمدة 14 عاما ضد رئيس وزراء باكستان الأسبق وزوجته بتهمة سرقة هدايا باهظة الثمن، كانت بحوزة الدولة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ووجد تحقيق لمكتب المحاسبة الوطني، المعني بقضايا الكسب غير المشروع أن خان وزوجته اشتريا هدايا مقدمة من شخصيات أجنبية، بما في ذلك المجوهرات من ولي العهد السعودي، بأسعار أقل بكثير من أسعارها المقررة من خزانة الدولة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبالرغم من أنه حُكم على كلاهما بالسجن لمدة 14 عامًا في القضية، إلا المحكمة قضت بالسماح لزوجته بشرى بيبي بالبقاء في منزلها رهن الإقامة الجبرية.

• تسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية

وقبلها بيوم واحد، أصدرت محكمة باكستانية أخرى، حكما بالسجن ضد خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قريشي بالسجن لمدة 10 سنوات؛ بسبب تسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

فقبل أسابيع من الإطاحة به، قال خان إن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث لوح بعدها بورقة أمام تجمع عام في العاصمة إسلام أباد زاعما أنها برقية أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تمثل دليلا على مؤامرة الإطاحة به.

• اتهامه في قضايا فساد

صدر أول حكم على خان في أغسطس 2023، المحكمة الابتدائية بالعاصمة إسلام آباد، والذي يقضي بسجنه 3 سنوات بتهم فساد، بعد تستره على أموال حصل عليها نتيجة بيعه لهدايا تلقاها وهو في منصبه.

وجاء نص الحكم، وفق ما نقلته الجزيرة: "وُجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد".

وتضمنت العقوبة، أيضا منع خان من مزاولة العمل السياسي 5 سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 350 دولارا.