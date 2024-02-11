ضبط 5 أشخاص حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة إتجار بالمواد المخدرة

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وحاول المتهمون غسل الأموال التي جمعوها من متحصلات نشاطهم الإجرامي، لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.