أبوظبي: مقتل 3 من أفراد الجيش الإماراتي وضابط بحريني في الصومال

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 3 من أفراد القوات المسلحة وضابط بالقوات البحرينية وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لهجوم إرهابي في الصومال.

وجاء في بيان للوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس"،تويتر سابقا، صباح اليوم الأحد أن العملية وقعت "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وذكرت الوزارة "أن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي".