إعلام إسرائيلي: الجيش استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية بأحد بنوك غزة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال استولى على 200 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية كانت في بنك فلسطين، فرع الرمال في مدينة غزة.

وقالت التقارير، إن هذه الأموال ينتظر الجيش فيها قرار الحكومة لمعرفة مصير المبلغ المالي الكبير، وفق وكالة سبوتنيك.

وبحسب مسئولين في جيش الاحتلال، فإن الحادث وقع خلال هجوم على منطقة حي الرمال بمدينة غزة، عندما وصلت القوات إلى مبنى بنك فلسطين، عقب رصد إطلاق نار قناص من اتجاه المكان.

وعملت قوات جيش الاحتلال، على وضع اليد على الأموال الموجودة في خزائن البنك، مع "المجازفة ببعض المخاطر"، وفق التقارير.

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن هناك عشرات البلاغات من أهالي قطاع غزة تفيد بقيام جيش الاحتلال بسرقة أموال وذهب من القطاع قُدّرت بقيمة 90 مليون شيكل (أي ما يعادل 24 مليون دولار).