نتنياهو قبل غزو إسرائيل البري في رفح: النصر في متناول اليد

بينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري، في مدينة "رفح" جنوب قطاع غزة، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو لشبكة "إيه.بي.سي" نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد أن "النصر في متناول اليد".

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع المذيع المشارك، جوناثان كارل في برنامج هذا الأسبوع"، تبث اليوم الأحد: "سنقوم بذلك. سنسيطر على كتائب حماس الإرهابية الباقية في رفح، وهي المعقل الأخير، سنفعل ذلك".

وأضاف نتنياهو "أنا اتفق مع الأمريكيين في هذا. سنفعل ذلك، بينما سنوفر ممرا آمنا للسكان المدنيين حتى يمكنهم المغادرة".

وردا على سؤال حول المكان المفترض أن يتوجه إليه الفلسطينيون، قال نتنياهو إنهم "يعملون على وضع خطة تفصيلية".

وتابع نتنياهو: " هذا جزء من جهدنا الحربي لإبعاد المدنيين عن الضرر. وهذا جزء من جهود حماس لإبقائهم في طريق الضرر".

وأضاف: "هؤلاء الذين يقولون إنه لا يتعين علينا أن ندخل رفح، تحت أي ظروف، فهم في الأساس يقولون اخسروا الحرب وابقوا حماس هناك".

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل أو جدولا زمنيا، بشأن غزو بري في رفح.