ستوب وهافيستو يتنافسان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية

يتنافس رئيس وزراء فنلندا السابق الكسندر ستوب ضد وزير الخارجية السابق بيكا هافيستو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لفنلندا التي تجرى اليوم الأحد، وذلك بعد فشل المرشحين في الحصول على الأصوات الكافية في الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين.

وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها خلال الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية مساء اليوم الأحد.

وتصدر ستوب ، وهو من تيار المحافظين، الجولة الأولى، التي تنافس فيها تسعة مرشحين، بحصوله على 2ر27% من الأصوات، وتلاه هافيستو بنسبة 8ر25%.

وتصدر الاثنان الانتخابات في الجولة الأولى، وتقدما على شخصيات أخرى لها ثقلها في السياسة الفنلندية، مثل رئيس البرلمان الشعبوي اليميني يوسي هالا اهو والمفوض الأوروبي السابق أولي رين.

وبعد حملة انتخابية اتسمت بالاحترام المتبادل والنقاشات السياسية، بدلا من الهجوم الشخصي، يدخل ستوب إلى الجولة الحاسمة من التصويت باعتباره المرشح الأوفر حظا.

وحصل ستوب، في آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة الفنلندية قبل يوم الانتخابات، على 54% مقابل 46% لهافيستو. كما أظهرت استطلاعات رأي أخرى أجريت خلال الأيام القليلة الماضية نتائج مماثلة .

ومع ذلك، حذرت هيئة الإذاعة الفنلندية من أن الكثير من الناخبين الذين جرى استطلاع أرائهم ما زالوا مترددين وقد تذهب النتيجة لصالح هافيستو.

وسيتولى المرشح الفائز مهام منصبه اعتبارا من أول مارس المقبل، خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما ست سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويجري انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر، ويتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.

وتتشارك فنلندا مع روسيا في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترا. وفي عهد الرئيس الحالي نينيستو وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2022. وبعد عقود من عدم الانحياز العسكري، أصبحت العضو الحادي والثلاثين في الحلف الدفاعي في نيسان/أبريل 2023.