توقع محمد صلاح نجم الزمالك السابق اسم المنتخب المتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ، مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي كان يستحق التواجد في النهائي.

قال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»:" كوت ديفوار عاد للحياة مرة أخرى في بطولة كأس الأمم، والجميع شاهد ما حدث له بعد التأهل لدور الـ 16".

أضاف:" أتوقع تتويج نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنتخب جنوب أفريقيا كان يستحق التواجد في النهائي بعد ما قدمه في البطولة".

أكمل:"حزنت على عدم تواجد المنتخبات العربية في النهائيات، والسرعة والقوة هي أساس كرة القدم الحديثة".