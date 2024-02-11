 محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس أمم أفريقيا.. وحزين لخروج المنتخبات العربية - بوابة الشروق
الأحد 11 فبراير 2024 3:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محمد صلاح: أتوقع تتويج نيجيريا بكأس أمم أفريقيا.. وحزين لخروج المنتخبات العربية

محمد ثابت
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 2:52 ص | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 2:52 ص

توقع محمد صلاح نجم الزمالك السابق اسم المنتخب المتوج بالنسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ، مشيرًا إلى أن المنتخب الجنوب أفريقي كان يستحق التواجد في النهائي.

قال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»:" كوت ديفوار عاد للحياة مرة أخرى في بطولة كأس الأمم، والجميع شاهد ما حدث له بعد التأهل لدور الـ 16".

أضاف:" أتوقع تتويج نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ومنتخب جنوب أفريقيا كان يستحق التواجد في النهائي بعد ما قدمه في البطولة".

أكمل:"حزنت على عدم تواجد المنتخبات العربية في النهائيات، والسرعة والقوة هي أساس كرة القدم الحديثة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك