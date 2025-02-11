بلدية غزة تناشد المنظمات الدولية سرعة التدخل لإصلاح خطوط ومحطات الصرف الصحي

قالت بلدية غزة إنها بدأت بتنفيذ مشروع أعمال إصلاح خط تصريف مياه بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة؛ الذي تضرر بفعل قصف وتجريف الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من خط تصريف البركة، ما أدى إلى تجمع في المياه داخل البركة ووصول منسوبها لمستوى حرج.

وأوضحت البلدية في بيان، مساء الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تصريف مياه البركة التي تشكل كارثة صحية وبيئية بسبب تسرب كميات كبيرة من المياه العادمة واختلاطها مع مياه الأمطار؛ مما أدى إلى كارثة صحية وبيئة في المنطقة، وانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة في المنطقة.

ونوهت أن «خطرا كبيرا يهدد الخزان الجوفي في البركة؛ بسبب استمرار تسرب المياه العادمة للبركة الناجم عن تدمير الاحتلال لخطوط ناقلة للصرف الصحي، وكذلك تضرر محطات الصرف الصحي في المدينة وتوقفها عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة الكافية لتشغيلها».

وأشارت إلى أن «مدة المشروع تستغرق شهرا من بدء التنفيذ، ويجري تنفيذه بتمويل من الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار، وبعد جهود كبيرة لإدخال المواسير التي كان الاحتلال يمنع وصولها لمعالجة المشكلة وإصلاح الخطوط المتضررة ومعالجة المشكلة».

وأوضحت أن «محطة المعالجة المركزية في منطقة الشيخ عجلين لا تعمل بسبب حدوث أضرار كبيرة في المحطة والخطوط الناقلة لها، وكذلك عدم توفر الطاقة لتشغيلها ما يؤدي لاستمرار الأزمة في المدينة».

وطالبت بلدية غزة المنظمات الدولية بسرعة التدخل وتوفير المواسير والطاقة والمولدات لإصلاح خطوط ومحطات الصرف الصحي، وإنقاذ المدينة من الكارثة التي تعيشها بسبب استمرار تسرب المياه العاجة للشوارع والبرك المخصصة لتجميع مياه الأمطار.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ألحق تدميرا كبيرة في مرافق بركة الشيخ رضوان، لاسيما في خط التصريف والمولدات الكهربائية والمضخات وسور البركة ومرافق الصرف الصحي في مختلف مناطق المدينة.