بن حمودة ويحيى يقودان هجوم غزل المحلة أمام الأهلي

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أعلن نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام النادي الأهلي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

ويواجه النادي الأهلي فريق غزل المحلة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمباراة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - محمد جابر

خط الوسط: موري توريه - محمد بن شرقي - أحمد فوزي - عماد ميهوب

خط الهجوم: عبده يحيى - محمد بن حمودة.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة.