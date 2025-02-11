دويتشه بان تفتح تحقيقا في بث رسالة مصورة لحزب البديل اليميني على قطاراتها

أمرت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الاثنين ، بفتح تحقيق داخلي في واقعة الترويج لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على شاشات إلكترونية على السطح الخارجي لأحد قطاراتها فائق السرعة مطلع الأسبوع .

وكان القطار واقفا في المحطة الرئيسية في مدينة كولونيا غربي البلاد يوم السبت الماضي، عندما لاحظ الركاب أن الشاشات الموجودة على السطح الخارجي لعربات القطار التي تبث في العادة معلومات عن مساره نقلت بدلا من ذلك رسالة دعم للحزب المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي والذي ظهر إلى الساحة السياسية منذ 12 عاما.

وبثت إذاعة غرب ألماني/ دبليو دي آر /صورة مكتوب عليها عبارة ،:" فقط حزب البديل من أجل ألمانيا. لا للأحزاب القديمة".

وقال متحدث باسم دويتشه بان إن موظفي المحطة في كولونيا انتبهوا على الفور لإساءة استخدام الشاشة الخارجية وأبلغوا المسؤولين عن العمليات ، مضيفا أنه تم حذف النص بسرعة.

وذكر المتحدث باسم السكك الحديدية كذلك أنه لن يتم التسامح مع إساءة استخدام شاشات الخدمة وأن الأمر قيد التحقيق داخل الشركة.