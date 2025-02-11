وفاة موظف من برنامج الغذاء العالمي في معتقل حوثي بشمال اليمن

أكد مصدر حقوقي يمني، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في اليمن، في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المعتقل أحمد باعلوي "30 عاما" توفي أمس الإثنين في معتقل للحوثيين في صعدة، دون معرفة أسباب وفاته حتى اللحظة.

وأكد المصدر، أن باعلوي لم يكن يعاني من أي مرض عضوي.

وتعرض باعلوي للاعتقال إلى جانب سبعة موظفين للبرنامج، في 23 يناير الماضي .

وانضم باعلوي، إلى برنامج الأغذية العالمي، في عام 2017، كمسئول عن عمليات تكنلوجيا المعلومات، وفقاً لإعلان داخلي للأمم المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين حول وفاة باعلوي حتى الان.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أمس تعليق كعمليتها وبرامجها الإنسانية في محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين) حتى الإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الجماعة.