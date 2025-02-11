القاهرة الإخبارية: عودة شاحنات مساعدات إلى مصر مرة أخرى بعد رفض الاحتلال دخولها لغزة

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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» على لسان موفدها من معبر رفح البري رمضان المطعني، بعودة شاحنات مساعدات إلى مصر مرة أخرى، بعد رفض الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

وقال موفد القناة، إن سلطات الاحتلال منعت دخول الشاحنات التي تحمل الخيام، والمعدات والأجهزة الطبية، والأكشاك والكرفانات البديلة للمنازل المدمرة إلى غزة.

ولفت إلى أن تلك الأمور مخالفة لبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، منوهًا أن سلطات الاحتلال تتعمد تعطيل ومنع وتجميد حركة دخول المساعدات بشكل كبير.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل عمليات الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين «حتى إشعار آخر»، بسبب استمرار انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، الاثنين، إن قرار الحركة بتأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين جاء نتيجة تعطيل إسرائيل 90% من البروتوكول الإنساني.

وأضاف حمدان في تصريحات تلفزيونية: «طالبنا الوسطاء بالضغط على الاحتلال لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه لم يستجب، فكان لا بد من موقف نتيجة التعنت الإسرائيلي».