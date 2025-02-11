الحوثي تتعهد بشن هجمات على إسرائيل إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة

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تعهدت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، بشن هجمات على إسرائيل، إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة اليوم: «نحن مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت الهجمات على غزة».

وأشار إلى أن «المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة تدميري عدواني، ويستهدف احتلال رقعة جغرافية كبيرة من الدول العربية».

وبدأت الحوثي هجماتها على إسرائيل أواخر عام 2023 تضامناً مع الفلسطينيين، أثناء تصاعد الحرب بين دولة الاحتلال وحماس.

واشترطت الجماعة إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لوقف هجماتها.