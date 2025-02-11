زيلينسكيي يتوقع وصول وفد أمريكي إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إنه يتوقع وصول وفد أمريكي رفيع المستوى إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي بعد اجتماع مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الأوكرانية، "هذا الأسبوع، سيكون بعض الأشخاص من فريق الرئيس /دونالد/ ترامب، أشخاص مهمين، هنا في أوكرانيا، وستكون هناك اجتماعات منفصلة مع فريقي، محادثات، عمل".

ولم يحدد زيلينسكي من سيكون ضمن الوفد.

ومن المتوقع أن يحضر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مؤتمر الأمن في ميونيخ في ألمانيا، والذي سيستمر من الجمعة وحتى الأحد ومن المتوقع أن يركز بشكل كبير على أوكرانيا، وسيشارك فيه زيلينسكي.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، لن يسافر الممثل الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، والذي عينه ترامب، إلى أوكرانيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.

كان الرئيس ترامب قد صرح يوم الاثنين الماضي إلى أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا للوصول إلى المواد الأرضية النادرة لديها كشرط لاستمرار الدعم الأمريكي لحربها ضد روسيا.

وتحدث ترامب إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، حيث اشتكى من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين، مضيفا "نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من خلال العناصر الأرضية النادرة عندهم وأشياء أخرى".

وقال ترامب، الذي كان قد صرح في وقت سابقا إنه سيعمل على وضع نهاية سريعة للحرب، إن المحادثات مستمرة لإنهاء الصراع.