العربي الناصري: قرار واشنطن ضد الإخوان اعتراف متأخر بخطر الجماعة على استقرار الدول

قال النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، إن اتجاه الإدارة الأمريكية إلى إدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، من بينها مصر، يعكس تحولًا متأخرًا في الموقف الدولي تجاه هذه الجماعة، التي طالما مثلت خطرًا حقيقيًا على استقرار الدول وأمن مجتمعاتها.

وأوضح أبو العلا أن هذا القرار، رغم أهميته، جاء بعد سنوات طويلة من تجاهل الطبيعة الحقيقية لمشروع جماعة الإخوان، القائم على استغلال الدين في الصراع السياسي، وبث الفوضى، وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية، تحت شعارات ظاهرها ديني وباطنها أهداف سلطوية ضيقة.

وأكد رئيس حزب العربي الناصري أن جماعة الإخوان تنظيم سري مغلق يعمل وفق أجندات تتصادم مع مفهوم الدولة الحديثة، ويعتمد على خطاب تحريضي يعمق الانقسام داخل المجتمعات، ويغذي التطرف والعنف بشكل مباشر أو غير مباشر، مع استعداد دائم لتدمير أي كيان يعارض مصالحه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أدركت خطورة هذا الفكر مبكرًا، وتعاملت معه بحسم انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية أمن المجتمع والحفاظ على تماسكه واستقراره، وهو ما جعل الرؤية المصرية أكثر تقدمًا مقارنة بدول لم تبدأ في استيعاب خطر هذه التنظيمات إلا مؤخرًا.

وشدد النائب محمد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في مواجهة فكر الجماعة المتطرف، وفضح خطابها، وتجفيف مصادر تمويلها، والتصدي لمحاولات إعادة تدويرها بأشكال جديدة كلما سقط أحد أقنعتها القديمة، حمايةً للأمن القومي وصونًا لاستقرار الدول.