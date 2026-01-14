المكسيك تعتقل 6 أشخاص يشتبه أنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراجوا

قالت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت ستة أشخاص يشتبه أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" في مدينة مكسيكو سيتي بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المخدرات والابتزاز والاتجار بالبشر.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من المحادثة بين الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استمرار تعاون البلدين ضد عصابات المخدرات.

وصنفت إدارة ترامب عصابة "ترين دي أراجوا" باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية العام الماضي، وذكرت أنها تربطها علاقات مع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، كما استهدفت الإدارة الأمريكية بعض القوارب في منطقة البحر الكاريبي وذكرت أنها كانت تنقل مخدرات للعصابة.

وأعلن وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا حرفوش، عن الاعتقالات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لم يذكر جنسيات المعتقلين.

وجاء اعتقال الستة، وهم امرأة وخمسة رجال، بعد مراقبة عدة مباني في العاصمة.

وضبطت مخدرات وسلاح ناري ودفتر لتسجيل عمليات ابتزاز في المدينة.