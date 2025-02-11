أمين عام الجامعة العربية يدعو حماس إلى التنحي إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حركة المقاومة «حماس» إلى التنحي إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لفضائية «العربية»، اليوم الثلاثاء، حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين، ومصير القطاع.

ونفى وجود تواصل مع حماس، معقبًا: «التواصل محصور مع السلطة الفلسطينية، ولتتنحى حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك».

وأوضح أن «القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، ستناقش طرحًا عربيًا يقابل مقترح الرئيس الأمريكي».

وأشار إلى أن «الطرح العربي سيقوم على التوافق الفلسطيني والدعم العربي»، نافيًا إمكانية حل الأزمة بدون توافق فلسطيني – فلسطيني.

وشدد على أن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين، قائلًا إن «مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل».

وأضاف: «ترامب يريد تجريد الفلسطينيين من كل شيء، لكن لا يمكن لترامب أو أي جهة شراء غزة، ولا تنازل عربي عن الأراضي الفلسطينية».

ووصف الفترة الحالية بأنها «فترة من المواجهة الخطرة جدًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي»، مؤكدًا أن «صفقة القرن» مرفوضة أيضًا إذا أعاد ترامب طرحها.