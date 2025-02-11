 بيان عاجل حول أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بيان عاجل حول أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 12:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 12:21 م

ألقى النائب محمد ماهر حامد، بيانًا عاجلاً، في مستهل الجلسة العامة اليوم، بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي منذ أكثر من 6 أشهر بسبب قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن دار المناسبات التابعة للمسجد لوجود مديونية على وزارة الأوقاف، مطالبا وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

وخلال الجلسة العامة، عقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه سيتواصل مع وزيري الأوقاف والكهرباء، لبيان الأسباب التي دعت لهذه المشكلة، والحلول المقترحة في شأنها.

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على أهمية تجاوب الحكومة دائمًا مع طلبات النواب بصورة سريعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك