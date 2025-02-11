بيان عاجل حول أزمة قطع الكهرباء بدار مناسبات مسجد الإمام الشافعي

ألقى النائب محمد ماهر حامد، بيانًا عاجلاً، في مستهل الجلسة العامة اليوم، بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي منذ أكثر من 6 أشهر بسبب قيام شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن دار المناسبات التابعة للمسجد لوجود مديونية على وزارة الأوقاف، مطالبا وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.

وخلال الجلسة العامة، عقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأنه سيتواصل مع وزيري الأوقاف والكهرباء، لبيان الأسباب التي دعت لهذه المشكلة، والحلول المقترحة في شأنها.

من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على أهمية تجاوب الحكومة دائمًا مع طلبات النواب بصورة سريعة.



